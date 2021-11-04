Москва, , 16:55 — REGNUM Признание пародиста Максима Галкина на Украине лицом, угрожающим национальной безопасности государства, вызвало недоумение в Госдуме.

Госдума

«Что же происходит с национальной безопасностью Украины, если ей угрожают российские артисты? При том, что украинские актеры и певцы прекрасно себя чувствуют на территории России, что на своем опыте может подтвердить нынешний глава украинского государства», — рассуждает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в телеграм-канале.

Подобные персональные санкции попросту абсурдны и глупы, не говоря о том, что это вульгарное проявление цензуры, указал парламентарий.

«Украинский Минкульт попросту высек себя, как унитер-офицерская вдова у Гоголя — гения русской литературы, к слову, украинского происхождения в понятиях современной географии», — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности».

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