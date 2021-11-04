Тбилиси, 4 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания обратилась за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает 4 ноября грузинский телеканал «Формула».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В видеообращении, размещённом на странице Саакашвили в «Фейсбуке», Аласания заявила, что её сына нужно любым путём перевезти на Украину, чтобы он смог получить там необходимое лечение.

«Мы находимся в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который помогал нам неоднократно и раньше, но сейчас мы особенно нуждаемся в его поддержке и помощи. Мы должны каким-то образом организовать перевод Михаила сюда, на Украину, чтобы он мог получить соответствующее лечение, надлежащий уход и смог выжить», — заявила Аласания.

Она напомнила, что Саакашкили голодает 35-й день. «Можете себе представить? В любой момент может произойти что угодно. Но это никого не беспокоит. Единственное, что предлагается, — это тюремная клиника, где нет соответствующих специалистов, где нет условий для лечения таких пациентов». — сказала Аласания.

По её словам, она очень надеется на «украинский народ и украинских депутатов». «И я обращаюсь к украинскому правительству, конечно, в первую очередь к господину Зеленскому», — говорится в обращении матери Саакашвили.

Напомним, что арестованный 1 октября после нелегального въезда на территорию Грузии бывший президент Михаил Саакашвили является гражданином Украины.