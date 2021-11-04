Минск, , 16:48 — REGNUM Представленный 4 ноября Александру Лукашенко в ходе заседания созданной им «рабочей группы по доработке проекта Конституции» новый доработанный проект документа — это «результат детального, напряженного обсуждения Основного закона». Об этом в ходе мероприятия в президентском дворце заявил руководитель «рабочей группы» — глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Именно того проекта, который был разработан Конституционной комиссией. Нами проработана каждая статья проекта. И даже после того, как он был направлен вам, активное обсуждение с членами рабочей группы продолжается, и сегодня еще вносятся отдельные дополнения, уточнения», — цитирует Сергеенко пресс-служба президента Белоруссии.

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