Копенгаген, , 16:47 — REGNUM Российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» задержали в датском порту Скаген представители местных властей. Об этом сообщает посольство России в Дании.

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«1 ноября … датскими властями было задержано научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» ФГБУН «Институт океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук», — говорится в сообщении. — Изъяты судовые документы».

Отмечается, что по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью судна, осуществлен в качестве обеспечительной меры арест судна.