Севастополь, , 16:47 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны, в Севастополе 4 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

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В мероприятии также участвуют губернатор Михаил Развожаев и полпред президента в ЮФО Владимир Устинов.

В рамках рабочей поездки в Севастополь Владимир Путин также проведет встречу с главой Севастополя Развожаевым и примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в формате видеоконференции.

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