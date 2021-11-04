Севастополь, 4 ноября 2021, 16:47 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны, в Севастополе 4 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В мероприятии также участвуют губернатор Михаил Развожаев и полпред президента в ЮФО Владимир Устинов.
В рамках рабочей поездки в Севастополь Владимир Путин также проведет встречу с главой Севастополя Развожаевым и примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в формате видеоконференции.
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