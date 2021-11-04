Бишкек, , 16:38 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии вынес на общественное обсуждение законопроект, предлагающий исключить депутатов республиканского парламента из списка лиц, которым предоставляется госохрана. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Парламент Киргизии Kenesh.kg

Киргизские спецслужбы объясняют свою инициативу тем, что после принятия новой конституции страна перешла с парламентской на президентскую форму правления.

В ГКНБ считают, что теперь право на государственную спецохрану должны иметь только действующий президент и члены его семьи, экс-президенты, спикер республиканского парламента, а также председатели кабинета министров, Верховного суда и Конституционного суда.

Помимо этого комитет нацбезопасности предлагает наделить главу государства полномочиями, позволяющими распоряжаться о предоставлении госохраны киргизстанцам и иностранным гражданам.

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