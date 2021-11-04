Вашингтон, 4 ноября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Студия 20th Century Studios опубликовала трейлер ремейка фильма «Один дома». Об этом 4 ноября пишет издание «Канобу».

Цитата из к/ф «Один дома». реж Крис Коламбус. 1990. США «Один дома»

В фильме будет рассказана история оригинального фильма «Один дома» с Маколеем Калкиным. Главный герой Макс (Арчи Йейтс) пытается защитить свой дом от грабителей после того, как родители забыли взять его с собой в поездку в Японию.

Добавим, что премьера фильма состоится 12 ноября 2021 года на платформе Disney Plus. Режиссёром картины выступил Дэн Мазер.