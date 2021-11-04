София, , 16:33 — REGNUM Сотрудники Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью Болгарии (ГДБОП) приступили к проведению масштабного расследования фактов хищения государственных средств, предположительно имевших место при строительстве крупнейшей европейской автомагистрали «Хемус». Об этом 4 ноября сообщило Болгарское национальное телевидение.

Обыск RobillardMichel

Согласно официальной информации, в настоящее время проводятся обыски в офисах крупнейших региональных автодорожных компаний в Софии, Варне, Шумене и других городах страны. Сообщается о 50 допрошенных и не менее 10 задержанных лицах, изъяты сотни документов. Детали операции не разглашаются, однако уже известно, что правоохранители не исключают причастности к соответствующим коррупционным схемам местных высокопоставленных чиновников.

Напомним, окружная автомагистраль «Хемус», призванная соединить Софию с Варной, начала строиться в 1984-м году, однако из-за недостатка финансирования его первая очередь была введена лишь в 1999-м. После 2015-го года сдача в эксплуатацию отдельных участков шоссе регулярно откладывалась, а в сентябре нынешнего года появились данные о миллионных хищениях в этой сфере. Ранее свою помощь в расследовании подобных фактов болгарским коллегам предложили представители Интерпола.