Рустави, Грузия, 4 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Европейская Грузия» заявила, что отказ грузинских властей перевести Михаила Саакашвили в гражданскую больницу является «политической местью» бывшему президенту, сообщает 4 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Facebook.com/SaakashviliMikheil Михаил Саакашвили в тюрьме

По данным оппозиции, пенитенциарная служба Грузии уже много лет лечит подследственных и подсудимых за государственный счёт в частных клиниках. Так, только в этом году уже более трёх тысяч заключённых воспользовались подобными медицинскими услугами. 3 ноября тюремное ведомство распорядилось выделить ещё 400 000 лари (109 000 €) на лечение заключённых в различных гражданских медицинских учреждениях. За прошлый год на подобные услуги было выделено в общей сложности 5 000 000 лари (1 363 000 €). Было отобрано 38 гражданских клиник, с которыми заключены контракты.

Оппозиция утверждает, что власти придерживаются дискриминационного подхода по отношению к Саакашвили и умышленно не переводят его в гражданскую больницу. Оппозиция и гражданские активисты настаивают на лечении Саакашвили именно в гражданской клинике, но власти утверждают, что в этом нет необходимости.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что сегодня его состояние особенно ухудшилось и что его анализы вызывают большое беспокойство.

Напомним, что арестованный 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку.