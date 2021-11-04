Санкт-Петербург, 4 ноября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. По итогам октябрьских игр 24-летний бразильский фланговый нападающий санкт-петербургского «Зенита» с оценкой 8.2 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком месяца в Российской Премьер-лиге.

Fc-zenit.ru Малком

В октябре Малком сыграл в двух матчах с «Сочи» (1:2) и тульским «Арсеналом» (1:2), в которых отметился двумя результативными передачами. В текущем сезоне на счету нападающего 5 (2+3) очков по системе гол+пас в восьми матчах чемпионата России.

Помимо Малкома, в символическую сборную лучших игроков октября также вошли голкипер «Химок» Илья Лантратов (7.1), защитники Тони Вилена («Краснодар», 7.5), Ярослав Ракицкий («Зенит», 7.4), Оливер Абильдгор («Рубин», 7.7), Марио Фернандес (ЦСКА, 7.5), полузащитники Гжегож Крыховяк («Краснодар», 7.5), Чидера Эджуке (ЦСКА, 7.8), Клаудиньо («Зенит», 8.1) и нападающие Сердар Азмун («Зенит», 7.8) и Матео Кассьерра («Сочи», 7.6).