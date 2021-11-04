Москва, , 16:25 — REGNUM Информацию о том, что Росздравнадзор планируют сообщать о противниках вакцинации, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») предложил рассматривать как провокацию.

Пункт вакцинации в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Эта провокационная информация, широко подхваченная всеми СМИ и многими телеграм-каналами, являющаяся результатом пересмотра Администрацией президента провалившейся компании за вакцинацию, на самом деле — есть продолжение информационного террора по отношению к гражданам РФ», — рассуждает Лысаков в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росздравнадзор обязал передавать информацию о гражданах, распространяющих ложную информацию о вакцинации от COVID-19, в прокуратуру и органы следствия. Особое внимание предлагается обращать на медицинских работников, участвующих в кампании против вакцинации. Таким медикам может грозить ответственность по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — они предусматривают огромные штрафы и лишение свободы на срок до пяти лет.

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