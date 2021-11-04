Таллин, , 16:24 — REGNUM Как только на систему здравоохранения Эстонии усилил давление новый виток эпидемии коронавируса, медицина страны продемонстрировала все присущие ей проблемы. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

В больнице Mos.ru

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«Всего пять сотен новых больных, и система здравоохранения в Эстонии оказалась на грани коллапса. 500 пациентов в стране с населением в 1,3 миллиона человек. Фильм ужасов», — так описал он сложившуюся ситуацию.

Он напомнил, что Эстония уже который год живет в условиях ковидной пандемии: «За это время мы не раз наблюдали, как здравоохранение в стране начинает трещать по швам. Но ни одно правительство даже не задумалась о том, как привести медицину в соответствие с новой реальностью».

Публицист убежден, что коронавирус — это «всерьез и надолго». Поэтому, считает он, нельзя тешить себя надеждами, будто через пару-тройку месяцев все наладится само собой: «Мы не сможем вылечить всех нуждающихся, если попытаемся и впредь обходиться имеющимся персоналом и больничными койками».

Чаплыгин осудил предложения Союза врачей Эстонии, который считает, что спасти ситуацию можно лишь при помощи так называемого «отсева» пациентов. То есть в больницы предполагается принимать лишь наиболее «перспективных» больных. «Остальным, очевидно, предлагается дорога на кладбище. Гуманизм? До этого ли сейчас», — написал Чаплыгин.

В этой ситуации наивно надеяться на то, что благодаря новым и новым ограничениями Эстонии удастся победить пандемию. Скорее всего, это получится лишь благодаря коллективному иммунитету. Но до него Эстонию ждут десятки тысяч заболевших и сотни смертей, убежден он.

«Эстония тем временем приблизилась к национальной катастрофе. На кону — выживание народа, поскольку к смертям от ковида вот-вот начнут добавляться смерти от не оказанной вовремя медицинской помощи. Мы на грани. И готовы ее переступить», — завершил свой комментарий эстонский публицист.