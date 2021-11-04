Москва, 4 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Более 40 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в четверг, 4 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

wacki56 Самолет

Так, по состоянию на 16:20 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 10 рейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 10 рейсов, еще 13 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москве ночь на 4 ноября стала одной из самых тёплых с 1948 года, уступив лишь прошлогодним показателям.