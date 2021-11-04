Москва, , 16:21 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала законопроект, который может ввести запрет на ношение георгиевских ленточек в Латвии.

«Готовящееся законодательное решение, по нашему убеждению, в очередной раз подтвердило бы представление о Латвии как о стране, в которой не только глорифицируется нацизм… но и ведётся ожесточённая война с историческими символами», — цитирует ее сайт МИД РФ.

По её словам, инициатором такого «драконовского законопроекта» следует знать историю георгиевской ленты, которая связана не только со Второй мировой войной. При этом международные структуры не должны оставить эти «провокационные шаги» без внимания, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Елгавской думы от партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор сообщил, что законодателям Латвии пришлось изрядно поломать голову, чтобы обосновать запрет на ношение георгиевских ленточек.

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