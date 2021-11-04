София, 4 ноября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Группа противников карантинных мер устроила погром в одном из павильонов торгового центра в болгарском портовом городе Варна. Об этом 4 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Feans Удар

Согласно официальным данным, инцидент произошел вечером 3 ноября, когда несколько молодых людей, проигнорировав требования продавцов надеть маски и другие средства защиты, ворвались в магазин крупного сотового оператора. Выкрикивая лозунги «Долой ограничения!» и «Нет — карантину!», они вступили в драку с сотрудниками охраны. Позднее к месту происшествия прибыли еще около 20 человек, которые попытались захватить объект силой. Конфликт был улажен после вмешательства усиленных нарядов правоохранителей.

Как утверждают в региональном управлении МВД Варны, задержаны четверо нападавших лиц. Всем им предъявлены обвинения в хулиганстве и сопротивлении полиции. Торговой точке нанесен значительный материальный ущерб.

По словам экспертов, в последнее время в Болгарии участились массовые демонстрации против усиления мер по борьбе с коронавирусом. Каждая третье подобное выступление сопровождается актами насилия и вандализма.