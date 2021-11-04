Тюмень, 4 ноября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Тюмени 4 ноября во время земляных работ на улице Володарского в районе Знаменского кафедрального соборабыли обнаружены человеческие костные останки. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области Найденные останки в районе Знаменского кафедрального собора в Тюмени

Человеческие кости обнаружены на глубине 1,5 метров. При первичном осмотре давность костных останков значительная.

«Точные сроки захоронения будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы», — сообщают в ведомстве.

По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Тюменский археолог Татьяна Рафикова сообщила изданию «Наш город» предположение, что найденные останки — с захоронения большого церковного кладбища.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменской Нижней Тавде рабочие нашли человеческие останки в подвале больницы №15. В медучреждении пояснили, что останки могут принадлежать умершим пациентам.