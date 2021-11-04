Москва, , 16:25 — REGNUM Коммунистическая партия Греции готова использовать площадку Европейского парламента (ЕП) для того, чтобы поднять вопрос деятельности военно-биологическийъ лабораторий США и угроз, который от них исходят. Об этом заявил заведующий международным отделом ЦК КПГ Элисеос Вагенас 3 ноября во время онлайн конференции, посвященной нарастающей угрозе распространения и применения биологического оружия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оборудование в одной из биолабораторий в Армении Youtube.com канал NunnLugarCTR

Вагенас напомнил, что у КП Греции два представителя в Европейском парламенте. Так как партия выступает против использования оружия массового поражения, в том числе биологического, ее представители готовы при необходимости поднять конкретный вопрос, касающийся деятельности биологических лабораторий на уровне ЕП.

«Тем не менее, нужно понимать, что абсолютное большинство в ЕП поддерживает НАТО и США. Сам Европейский союз в настоящее время проводит более двадцати военных и полицейских операций за рубежом. Поэтому не надо ожидать, что ЕП может принять какой-то акт или какой-то законопроект, который будет направлен против интересов США, в том числе против военно-биологический лабораторий», — отметил греческий политик.

При этом Вагенас подчеркнул, что площадку Европейского парламента можно использовать как трибуну.

«Не надо пытать иллюзии, что в рамках ЕП можно добиться каких-то успехов по этому вопросу, но зато можно подчеркнуть его важность и донести проблему до людей, которые с ней не ознакомлены», — подытожил Элисеос Вагенас.

Напомним, что международную онлайн-конференцию под названием «Нарастание угрозы распространения и применения биологического оружия и необходимость создания международного движения в поддержку его запрета и ликвидации лабораторий» организовала Коалиция по запрещению биологического оружия, в которой состоят коммунистические партии и социалистические движения Грузии, Казахстана, Латвии и Пакистана.