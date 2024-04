Вашингтон, 4 ноября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Американские СМИ опубликовали отрывки мемуаров актёра Уилла Смита. Об этом 4 ноября сообщает издание Peopletalk.

Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США Уилл Смит в роли Генри Брогана

В пока неизданных мемуарах Смит рассказал о взаимоотношениях с родителями. Актёр поделился, что его отец был алкоголиком и проявлял насилие к своей супруге: «…я наблюдал, как мой отец так сильно ударил мою мать по голове, что она упала в обморок. Я видел, как она плевалась кровью».

Уилл Смит также признался, что однажды он думал об убийстве отца. Он тогда помогал отцу дойти из комнаты в ванную через лестницу. «Я остановился наверху лестницы. Я мог бы столкнуть его и легко избежать наказания», — заявил актёр, однако отбросил эту мысль «по мере того, как десятилетия боли, гнева и негодования шли, а затем отступали».

Ранее в трейлере шоу о похудении The Best Shape Of My Life («Лучшая форма в моей жизни») Уилл Смит сообщил родным, что хотел покончить жизнь самоубийством. Однако в ролике не были раскрыты подробности его заявления.