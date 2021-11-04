Анкара, , 16:08 — REGNUM Власти Турции в 2021 году ожидают двузначного роста экономики страны, вопреки прогнозам международных структур. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита «Турция-2023», организованного 4 ноября медиагруппой Turkuvaz.

Реджеп Тайип Эрдоган President.gov.ua

По его словам, Турция, разрушая планы недругов, продолжит развитие благодаря росту производства, экспорта, инвестиций и занятости.

«Перед лицом кризиса (пандемия) даже ряд развитых стран мира пошли на резкие ограничения в экономике, — сказал президент. — Но мы пошли иным путем: учли меры по защите от коронавируса и не допустили снижения объемов производства в стратегически важных отраслях».

По его словам, Турция завершила прошлый год увеличением ВВП на 1,8%, а в первых двух кварталах 2021 года продемонстрировала рост на 7,2% и 21,7% соответственно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не поехал на климатическую конференцию в Глазго из-за несоответствия протоколов организаторов стандартам безопасности.