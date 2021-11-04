Ростов-на-Дону, , 16:06 — REGNUM Причиной гибели птицы на островах озера Маныч Гудило стал сезонный птичий грипп. На территории заповедника «Чёрные земли» будет введён карантин. Об этом сообщил директор заповедника Баатар Убушаев.

Утки Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Сотрудниками заповедника были выявлены случаи гибели диких птиц преимущественно пеганок (пестрые гусеподобные утки древней породы) и черношейных поганок. Также было обнаружено несколько случаев гибели чаек-хохотуний. Данные виды птиц не относятся к редким краснокнижным птицам», — цитирует Убушаева РИА Калмыкия.

ИА REGNUM сообщало, что по факту гибели птицы в Калмыкии назначена прокурорская проверка.

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