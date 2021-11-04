Рига, , 16:05 — REGNUM Самолеты «Ан-2» советского производства окупаются и приносят пользу Вооруженных силам Латвии, заявил на заседании парламентской комиссии по обороне командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

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Хотя не которые и улыбаются от факта наличия «Ан-2» у военных Латвии, Калниньш подчеркнул, что самолеты продолжают использоваться для транспортировки персонала, тушения пожаров, в сфере быстрого оповещения и для других нужд.

Их низкая себестоимость при скромных затратах и доступности ремонтных работ делают «Ан-2» достойным средством передвижения.

В распоряжении Национальных вооруженных сил страны находятся четыре самолета «Ан-2», произведенные в период с 1961 до 1982 года. По некоторым данным, в настоящий момент используется только один из них, остальные являются своеобразным складом запасных частей для его ремонта.