Вашингтон, 4 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Научно-фантастический фильм «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва собрал в мировом прокате более $300 млн. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Экранизация романа Фрэнка Герберта в версии Дени Вильнёва выходила в прокат в разных странах мира поэтапно с сентября 2021 года. В ноябре фильму удалось преодолеть отметку в $300 млн кассовых сборов.

Наибольшая часть сборов ($71 млн) пришлась на США и Канаду. Второе место по сборам занимает Китай ($34 млн), третье — Франция ($29,3 млн). Также высокие сборы картина показала в России ($21 млн), Германии ($20,2 млн) и Великобритании ($18,8 млн).

Ранее в компании Warner Bros. подтвердили, что фильм «Дюна» получит продолжение. Режиссёр Вильнёв изначально планировал снять картину в двух частях, однако решение о запуске второй части принималось на основе кассовых сборов первого фильма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым кассовым фильмом 2021 года стала китайская военная драма «Битва при Чосинском водохранилище», собравшая в прокате более $845 млн.