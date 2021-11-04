Таллин, 4 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Таллине прошла церемония крещения бункеровочного судна Optimus, работающего на сжиженном природном газе и заправляющего им другие суда. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV в своем репортаже.

Guillaume Speurt Порт Мууга. Эстония

Дозаправка других судов СПГ с Optimus может проводиться как в прибрежной зоне, так и в открытом море, баки вмещают более 5 000 кубических метров газа.

Отмечается, что в регионе Балтийского моря подобных бункерных судов нет, поэтому интерес к его эксплуатации начали проявлять и соседи Эстонии. Собственником судна выступает эстонский газовый концерн Eesti Gaas.

«Мы начинаем нашу работу с бункеровки пассажирского лайнера Tallink Megastar. У нас большой список клиентов, которые запрашивают это услугу, как в Таллинском порту, так и в других эстонских портах, а также в финских», — сообщил проектный руководитель Optimus Сергей Данилов.

Подчеркивается, что, несмотря на принадлежность Optimus эстонской компании, ходить судно будет под флагом Латвии. Это объясняется тем, что именно там есть достаточное количество компетентных специалистов, способных обслуживать судно подобного типа.

В информации не уточняется, как судно на СПГ будет востребовано в условиях рекордно высоких цен на газовое топливо.