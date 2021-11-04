Элиста, 4 ноября 2021, 15:57 — REGNUM Ещё два случая смерти среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Калмыкии. Об этом сообщает региональный оперштаб 4 ноября.
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С начала пандемии пандемии в Калмыкии подтверждено 663 летальных исхода среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.
ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии период нерабочих дней установлен с 30 октября по 7 ноября. Режим коронавирусных ограничений действует в регионе до конца ноября.
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