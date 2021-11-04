Ханты-Мансийск, 4 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 257 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (54 случая), сообщает 4 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 260 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 4 ноября в Югре зарегистрировано 83 178 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 77 161 человек, 1393 пациента с COVID-19 скончались (на 13 человек больше, чем днём ранее).