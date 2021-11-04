Элиста, , 15:54 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 48 человек. Такие данные 4 ноября приводит региональный оперштаб. Это на один случай заражений меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Permkrai.ru

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Число ковид-пациентов, которым потребовалась госпитализация, составляет 515 человек. Состояние 29 пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 2 719 жителей Калмыкии.

За весь период в Калмыкии зарегистрировано 32 558 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 30 849 пациентов.

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