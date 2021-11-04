Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки победить COVID-19 не смогли 25 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 женщин в возрасте от 52 до 90 лет и 12 мужчин в возрасте от 37 до 92 лет. У всех ковид-пациентов имелись хронические заболевания.

За весь период в Ростовской области зарегистрировано 7860 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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