Москва, , 15:48 — REGNUM Выплаты донорам плазмы с антителами к COVID-19 в Москве повышены до 10 тыс. рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 4 ноября в ходе открытия пункта заготовки плазмы в здании филиала ГКБ № 1. Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

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Новый пункт заготовки плазмы в здании филиала ГКБ № 1 имени Пирогова на ул. Шаболовка стал одним из крупнейших центров такого назначения в России. Собянин заявил, что после открытия этого центра пиковая мощность производства плазмы выросла до 10 тонн в месяц.

Мэр Москвы отметил, что плазма будет использоваться не только для лечения больных, но и для создания специальных лекарств для повышения иммунитета. Он поблагодарил всех, принимающих участие в этой работе и сообщил о повышении выплат донорам плазмы.

«Мы оказываем материальную поддержку донорам — выплачиваем бонус в 5 тыс. руб. Мы приняли решение: с 1 ноября, задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тыс. руб.» — заявил Собянин.

Заготовка донорской плазмы в Москве ведётся в шести стационарных пунктах. С начала пандемии новой коронавирусной инфекции донорами стали 30 тыс. человек, что позволило заготовить более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19.