Кемерово, , 15:47 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 4 ноября, в День народного единства, для детей и взрослых учреждения культуры подготовили разнообразную программу: виртуальные концерты, выставки, экскурсии и многое другое. Большая часть событий пройдет на интернет-площадках. Об этом сообщили в правительстве региона.

День народного единства Автор Ирина Макарова

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Так, в Кемерове в рамках «Ночи искусств» можно будет побывать в Музее изобразительных искусств Кузбасса на программе «Формат пяти искусств». Новокузнечан ждёт онлайн-концерт «Национальная коллаборация» от Многофункционального культурно-досугового комплекса Орджоникидзевского района. Программу «Единство народов» будет транслировать на сайте культурно-досуговое объединение «Праздник» Мариинска.

Также в Новокузнецке будут курсировать «культурные троллейбусы». Поездку вместе с пассажирами разделят творческие коллективы Дворца культуры Куйбышевского района и ДК «Алюминщик», а также артисты досугового центра «Комсомолец».

Праздничные программы пройдут во всех городах и районах Кемеровской области. Отмечается, что все мероприятия будут проходить с соблюдением мер санитарной безопасности.