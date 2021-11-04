Минск, 4 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. «Я получил последний вариант, прописанный вариант, Конституции с учетом наших прежних договоренностей в рабочей группе, познакомился», — сообщил 4 ноября Александр Лукашенко в ходе заседания созданной им «рабочей группы по доработке проекта Конституции», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Оценивая представленный ему «новый доработанный проект Конституции Белоруссии», Лукашенко поведал: «Конституционная комиссия провела определенную работу, предложила свои варианты, а сейчас рабочая группа специалистов, созданная распоряжением президента, работает над шлифовкой этой Конституции. И, если уж по-народному говорить, прописывает эту Конституцию юридическим языком».

Согласно официальному сообщению, рабочая группа должна была «отработать принципиальные вопросы» конституционных изменений, главными из которых Лукашенко назвал «закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата и другие».

По его словам, после еще одного заседания «рабочей группы» выработанный документ будет отправлена на рассмотрение другого, также созданного президентским указом и действующего параллельно органа — «конституционной комиссии». Лукашенко отметил, что между этими двумя образованиями лоялистов «есть различные точки зрения» на текст новой белорусской конституции, которую некие «люди уже ждут».

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