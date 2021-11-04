Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 649 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 ноября. Это на пять случаев заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В лидерах по числу заражений — Ростове-на-Дону (209), Таганрог (33), Шахты (32), Волгодонск (31), Новошахтинск и Новочеркасск (по 23), Аксайский район (16), Азов и Азовский район (по 15), Каменск-Шахтинский и Батайск (по 11). Почти 19% носителей инфекции — люди старше 66 лет, 18,6% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 158 650 носителей коронавируса. Выздоровели 134 279 человек.

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