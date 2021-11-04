София, , 15:37 — REGNUM Правительство Республики Болгария объявило о дополнительном выделении дошкольным и средним учебным заведениям страны 15,4 млн. левов ($9 миллионов долларов) на борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом 4 ноября сообщило Болгарское телевидение.

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Согласно официальной информации, соответствующие средства будут использованы на противоэпидемиологические мероприятия, включая регулярную санитарную обработку помещений, закупку антисептических препаратов и проведение ПЦР-тестов. Как отмечено в специальном заявлении Министерства науки и образования Болгарии, финансирование позволит в несколько раз увеличить число детских садов и школ, работающих в стационарном режиме даже в жестких карантинных условиях.

Предполагается, что указанные средства поступят на счета муниципалитетов РБ в течение ближайших трех дней. Занятия в детсадах, школах и центрах детского и юношеского творчества в Болгарии начнутся 8 ноября.