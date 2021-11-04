Воронеж, , 15:37 — REGNUM Все детские сады вернутся к штатному режиму работы в Воронежской области с 8 ноября, о решении регионального оперативного штаба сообщили в департаменте образования области 4 ноября.

Школа Цитата из м/ф «На задней парте». реж.Валерий Угаров 1978-1985. СССР

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Также все школьники, ученики с первого по одиннадцатый класс, вернутся с 8 ноября к очным занятиям. Правда, для школьников вводится требование носить маски за пределами классов в зданиях школ.

Учреждения дополнительного образования пока к очному формату не возвращают. Также в дистанционном формате продолжат работу учреждения среднего профессионального и высшего образования.

Как сообщало ИА REGNUM, жёсткий локдаун действует на территории Воронежской области с 25 октября до 7 ноября включительно.