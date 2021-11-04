Элиста, , 15:36 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков, поздравляя земляков с Днём народного единства, раскрыл секрет силы России.

День народного единства в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Для меня этот праздник стал символом любви к Отечеству и гражданской сплоченности. Единение народов России во все времена было решающей силой, которая помогала нам побеждать и сохранять богатое культурное наследие, завещанное нам предками», — написал Хасиков в Instagram.

Глава Калмыкии пожелал жителям республики здоровья, мира и согласия.