Загреб, 4 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Французская автомобилестроительная компания Bugatti и хорватский производителей электромобилей Rimac объединяются в совместную компанию Bugatti Rimac. Об этом сообщает пресс-служба Bugatti.

David Villarreal Fernández Логотип Bugatti

Штаб-квартира новой компании располагается в городе Света-Неделя в Хорватии. 55% акций совместной организации будет принадлежать Rimac, оставшиеся 45% — немецкому Porsche AG, который владеет крупной долей в Rimac и является стратегическим партнёром Bugatti в рамках концерна Volkswagen.

Основатель и генеральный директор Rimac Automobili Мате Римац становится председателем совета директоров Bugatti Rimac. Также места в правлении новой компании займут руководители Porshe Оливер Блюм и Лутц Мешке. Совместная компания займётся производством спортивных автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

«Я очень хочу увидеть, какое влияние Bugatti Rimac окажет на всю отрасль. С воодушевлением жду разработки новых технологий для гиперкаров. Трудно представить лучшее сочетание для новых захватывающих проектов», — заявил Мате Римац.