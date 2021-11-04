Кострома, , 16:44 — REGNUM В многофункциональных центрах Костромы не прекращается поток посетителей, желающих подтвердить учётную запись на портале Госуслуг. Фотографии, свидетельствующие об этом, в Telegram-канал «Инцидент Кострома» прислали читатели.

Очередь в МФЦ Телеграм-канал «Инцидент Кострома»

Учётная запись необходима, чтобы получить QR-код, подтверждающий наличие прививок против COVID-19 или перенесенную болезнь. Интерес к этому вопросу у горожан резко повысился после того, как пускать в общественные места их стали исключительно по этим свидетельствам.

«К сожалению, костромичи не всегда знают, что обращаться за подтверждением профиля на « Госуслугах » можно не только в МФЦ. Из-за этого в костромских филиалах остаётся напряжённой ситуация с очередями. Мы призываем людей обращаться и в другие центры обслуживания пользователей, их количество в городе достаточно, чтобы удовлетворить спрос населения» , — поясняют специалисты центров.

Всего в Костроме расположено 37 таких центров, их адреса и время работы указаны на карте Госуслуг. В филиалах МФЦ, расположенных в других городах и районах области, проблем с очередями нет. Специалисты связывают это с низкой концентрацией жителей в населённых пунктах.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромичей просят обращаться за QR-кодами не только в МФЦ

Читайте развитие сюжета: Костромская область наращивает темпы вакцинации