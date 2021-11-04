Москва, , 15:33 — REGNUM Госдума не пока получала предложений о распространении геномной регистрации на всех граждан РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также мигрантов в комитет пока не поступало», — сказал Пискарёв.

По его убеждению, в случае поступления инициатив в комитет, они должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов.

Депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») допустил поэтапное внедрение геномной регистрации не только мигрантов, но и всех граждан РФ.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения по вопросу геномной регистрации трудовых мигрантов.

Вместе с тем Госдума в 2020 году приняла в первом чтении правительственный законопроект, который расширяет круг людей, обязанных передать силовикам свои биометрические данные, содержащие ДНК. Если он найдет поддержку, с 2023 года геномной регистрации будут подлежать осужденные и приговоренные к лишению свободы, помещенные под административный арест, а также обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений. Таким образом, генетические данные будут собираться и у нарушителей Правил дорожного движения (ПДД). Например, арест на 15 суток предусмотрен за вождение без прав, вождение в пьяном виде, оставление места ДТП, неуплату штрафов за нарушения ПДД.

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