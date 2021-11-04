Ростов-на-Дону, 4 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в течение двух дней ожидается туман. Об этом горожан предупредили в управлении по делам ГО и ЧС.

Туман

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Синоптики прогнозируют туман в ночные и утренние часы, в связи с чем возрастает риск дорожных аварий.

Спасателя просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения в условиях плохой видимости.