Кемерово, , 15:25 — REGNUM Жители города Кемерова начали готовиться к Новому году — они уже украшают балконы, окна, подъезды и частные подворья. Так, жители дома по ул. Тухачевского, 45Б украсили подъезды гирляндами, праздничными картинками и бумажными снежинками, планируют установить иллюминацию, сообщили в мэрии города.

Кемеровчане начали готовиться к Новому году Мэрия Кемерова

«Традиционный городской смотр-конкурс «Снежный калейдоскоп» стартует 1 декабря. С этого времени можно будет подавать заявки в разных номинациях. Старшие по домам и подъездам, Центры по работе с населением уже оповестили жителей, ведётся разработка индивидуальных дизайнерских концепций. Кроме того, к созданию новогоднего настроения в городе подключаются предприятия потребительского рынка, промышленности и транспорта, и других сфер», — уточнили в городской администрации.

Отмечается, что в этом году снежные городки появятся во всех районах города.