Минск, , 15:20 — REGNUM Александру Лукашенко 4 ноября представили новый доработанный проект Конституции Белоруссии. Председатель верхней палаты Национального собрания (Совета Республики) Наталья Кочанова сообщила о нововведениях.

Всебелорусское народное собрание President.gov.by

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По её словам, в новой Конституции статус высшего представительного органа постсоветской республики может получить «Всебелорусское народное собрание», которое раз в пять лет созывается по чиновничьим спискам сторонников Лукашенко. Ни в одном белорусском законе упоминания о ВНС нет.

Кочанова прокомментировала нововведение так: «Планируется, что это будет высший представительный орган нашей страны. Соответственно, должны быть четко определены полномочия этого органа, кто может быть делегатом Всебелорусского народного собрания. Про это мы говорили достаточно много, потому что в четко выстроенной структуре государственной власти в нашей стране появляется новый орган и он должен быть интегрирован в нашу структуру».

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«У этого государственного органа будут серьезные полномочия», — добавила Кочанова.

Как сообщает госинформагентство БелТА, Кочанова проинформировала, что в числе полномочий ВНС «могут быть некоторые кадровые вопросы, возможность отменить решения госорганов». Национальное собрание Белоруссии, которое по нынешней Конституции республики является высшим представительным органом, планируется перевести в формат одной ежегодной сессии — это ещё одно нововведение, которое гражданам предстоит одобрить или отвергнуть на грядущем в феврале референдуме.

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