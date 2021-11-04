Москва, , 15:44 — REGNUM В мире созрела необходимость создания мирового координатора по вопросам биологической безопасности. Такое мнение высказал санитарный врач эпидемиолог Юрий Анохин 3 ноября во время онлайн-конференции, посвященной нарастающей угрозе распространения и применения биологического оружия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Биолаборатория

«На сегодняшний день ООН и ВОЗ теряют своё назначение и становятся оружием в руках американского бизнеса. Какая организация нужна? Вопросы биологической безопасности требуют крайней открытости. Здесь секретов быть не может. Поэтому мировому сообществу нужно объединиться вокруг идеи создания авторитетного мирового координатора. Нужно на законодательном уровне определить его целевое назначение и инструменты действия», — рассказал Анохин.

Это ведомство после своего создания в первую очередь должно заняться расследованием и оценкой деятельности американских военно-биологических лабораторий, которые распространены по всему миру, в том числе в странах бывшего СССР.

«Эти лаборатории существуют уже десятилетиями, а что там твориться и чем они занимаются, мы не можем даже предположить. Я как медик приучен опираться на факты, а здесь полное неведение. Простое закрытие лабораторий не решит проблем. Нужно знать, чем они занимались, какие результаты их деятельности. Только зная весь объем разработок, наличие банков хранения, каналы и логистику импорта разработок, можно создать план необходимых мероприятий», — отметил Анохин.

Юрий Анохин по профессии санитарный врач эпидемиолог. С 1980 по 1990 годы он работал в отделе особо опасных инфекций Казахской ССР.

Напомним, что конференция под названием «Нарастание угрозы распространения и применения биологического оружия и необходимость создания международного движения в поддержку его запрета и ликвидации лабораторий» была организована Коалицией по запрещению биологического оружия, в чей состав вошли коммунистические партии и социалистические движения Грузии, Казахстана, Латвии и Пакистана.