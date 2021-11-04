Москва, , 15:13 — REGNUM Тема с введением обязательной геномной регистрации граждан скандальная, и она опять поднимает вопрос о необходимости серьезной работы по защите персональных данных, иначе страну может накрыть очередной волной мошенничеств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 ноября заявил бывший первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

ДНК

«Я думаю, что эта тема совершенно скандальная, и она опять ставит вопрос о необходимости серьезной работы по защите и хранению персональных данных. В наших нынешний реалиях, с нашим раздолбайством продвигать эти идеи абсолютно преступно. Они создадут такое количество проблем: сейчас распространены разного рада телефонные мошенничества, выводятся миллиарды рублей с карточек, людей обманывают только так, ‑ и это только начало цифровой эры. А если мы откроем ворота для криминала, а он всегда идет с опережением, мы создадим огромное количество новых видов мошенничества, это категорически делать нельзя», — заявил Лысаков.

Проблема с поспешной цифровизацией в России суперактуальна, подчеркнул парламентарий. «Никаких гарантий сохранения персональных данных в РФ на сегодняшний день нет, и я думаю, в ближайшие десять лет не будет», — сказал экс-депутат Госдумы.

«Когда тебя начинают втягивать в эту матрицу, которая абсолютно не гарантирована от злоупотреблений, от использования в корыстных, преступных, в криминальных целях, то, конечно, это не может не вызывать вопросов, неприятия и несогласия абсолютного большинства здравомыслящих граждан РФ», — резюмировал Лысаков.

Правительственный законопроект, который расширяет круг людей, обязанных передать силовикам свои биометрические данные, содержащие ДНК, Госдума приняла в первом чтении. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения по вопросу геномной регистрации трудовых мигрантов. Соответствующие поправки могут быть предложены ко второму чтению инициативы.

Депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») допустил поэтапное внедрение геномной регистрации не только мигрантов, но и всех граждан РФ.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») сообщил об отсутствии подобного законопроекта или поправок в комитете.

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