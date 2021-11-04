Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM В Ростовской области с 8 ноября отменяются антиковидные меры, действующие в период нерабочих дней. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 ноября.

Ворошиловский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно изменениям, утверждённым главой региона Василием Голубевым, на Дону возобновят работу закрытые на период нерабочих дней кинотеатры, фитнес-центры, спортивные комплексы, ледовые катки, аквапарки, бассейны, салоны красоты, букмекерские конторы. Определена заполняемость зрительных залов — не более 50%. Кафе и рестораны будут работать с 6:00 до 21:00.

По-прежнему в Ростовской области сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий.

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