Аддис-Абеба, , 14:56 — REGNUM Операторы американской корпорации Meta (Facebook) удалили сообщение на странице премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, в котором он призвал граждан страны с оружием в руках встать на защиту своей страны и «похоронить» ополченцев из «Народного фронта освобождения Тыграя», которые ведут наступление на Аддис-Абебу. Об этом 4 ноября сообщает агентство Associated Press.

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Заявление Абия Ахмеда появилось вечером 31 октября 2021 года. Представитель компании Meta Эмили Кейн пояснила агентству, что сообщение премьер-министра Эфиопии нарушило политику Facebook против «подстрекательства и поддержки насилия», поэтому было удалено утром 2 ноября.

Кроме того, доступ к сообщению Абия Ахмеда ограничила социальная сеть Twitter. Его пост прикрыт информацией компании о нарушении правил Twitter «относительно оскорбительного поведения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Эфиопии 2 ноября 2021 года приняло решение о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны из-за угрозы нападения повстанцев из «Народного фронта освобождения Тыграя» на столицу Аддис-Абебу.

В настоящее время повстанцы находятся примерно в 380 километрах от города. Командующий отрядами «Народного фронта освобождения Тыграя» Цадкан Гебретенсе исключил возможность каких-либо переговоров с правительством Эфиопии.

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