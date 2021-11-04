Российские юмористы угрожают национальной безопасности Украины — Захарова
Москва, 4 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Известие о том, что министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, иронично комментируют официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале и ее читатели.
«Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли», — иронизирует Захарова.
«Это банальная зависть зелибобы, что Галкин лучше его», — отметил Евгений.
«Зельц в Галкине увидел конкурента и поэтому очищает для себя «сцену», — соглашается AV.
«Оказывается, так Зеля устранил конкурента на всякий случай», — развивает тему Иван.
«Почему сериалы Зеленского показывают на Росс ТВ? Хватит кормить Зеленского, запретите!» — предлагает Александр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что артист эстрады и телеведущий Максим Галкин внесён министерством культуры и информационной политики Украины в список лиц, действия которых создают угрозу национальной безопасности, известил сайт профильного ведомства. Список российских деятелей культуры, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, расширился уже до 259 человек.
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