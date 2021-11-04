Москва, 4 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Известие о том, что министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, иронично комментируют официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале и ее читатели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Галкин

«Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли», — иронизирует Захарова.

«Это банальная зависть зелибобы, что Галкин лучше его», — отметил Евгений.

«Зельц в Галкине увидел конкурента и поэтому очищает для себя «сцену», — соглашается AV.

«Оказывается, так Зеля устранил конкурента на всякий случай», — развивает тему Иван.

«Почему сериалы Зеленского показывают на Росс ТВ? Хватит кормить Зеленского, запретите!» — предлагает Александр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что артист эстрады и телеведущий Максим Галкин внесён министерством культуры и информационной политики Украины в список лиц, действия которых создают угрозу национальной безопасности, известил сайт профильного ведомства. Список российских деятелей культуры, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, расширился уже до 259 человек.

Читайте также: Юмориста Галкина признали угрозой национальной безопасности Украины