Таллин, 4 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Финансовая инспекция Эстонии начинает контролировать интернет-площадки софинансирования. Об этом сообщила пресс-служба госучреждения.

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Отмечается, что делается это одновременно во всех странах ЕС в рамках принятого постановления Еврокомиссии. В Эстонии рынок подобных площадок достиг объема почти 400 млн евро, в нем задействованы 4−5 крупных международных игрока.

Надзорный орган будет проверять, как защищены интересы инвесторов — например, предоставляется ли достаточно информации о проектах и не будет ли платформа отдавать предпочтение проектам, связанным с ней самой.

«Другими словами, проекты софинансирования должны предоставлять одинаковую информацию о том, что это такое, насколько велик риск, чтобы инвестор мог принимать решения о том, инвестировать ли и по какой цене», — прокомментировал действия инспекции ее глава Килвар Кесслер.

«Еще одна важная вещь в таких вопросах — это управление конфликтами интересов, чтобы владельцы платформ не поощряли проекты, в которых они участвуют, и не искажали информацию», — добавил он.

В течение года платформы софинансирования должны получить лицензию Финансовой инспекции для продолжения работы в Эстонии.