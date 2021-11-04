Москва, 4 ноября 2021, 14:51 — REGNUM Стыковка узлового модуля «Причал» с российским сегментом Международной космической станции назначена на 26 ноября 2021 года. Об этом сообщили представители Роскосмоса 4 ноября ТАСС.

Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»
Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»
NASA

Для доставки модуля «Причал» на МКС будет использоваться модифицированный корабль «Прогресс М». Стыковка корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с новым лабораторным модулем «Наука» назначена на 26 ноября в 18:25 мск.

В настоящее время на месте будущей стыковки модуля «Причал» с «Наукой» находится корабль «Прогресс МС-17». Грузовой корабль расстыкуется с лабораторным модулем 25 ноября.

Запуск корабля «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал» будет производиться посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б». Старт с космодрома «Байконур» назначен на 24 ноября.

Узловой модуль «Причал» оснащён портами для приёма грузовых российских кораблей серии «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз». Этот модуль станет последним новым элементом в составе российского сегмента МКС.