Москва, , 14:51 — REGNUM Стыковка узлового модуля «Причал» с российским сегментом Международной космической станции назначена на 26 ноября 2021 года. Об этом сообщили представители Роскосмоса 4 ноября ТАСС.

Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука» NASA

Для доставки модуля «Причал» на МКС будет использоваться модифицированный корабль «Прогресс М». Стыковка корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с новым лабораторным модулем «Наука» назначена на 26 ноября в 18:25 мск.

В настоящее время на месте будущей стыковки модуля «Причал» с «Наукой» находится корабль «Прогресс МС-17». Грузовой корабль расстыкуется с лабораторным модулем 25 ноября.

Запуск корабля «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал» будет производиться посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б». Старт с космодрома «Байконур» назначен на 24 ноября.

Узловой модуль «Причал» оснащён портами для приёма грузовых российских кораблей серии «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз». Этот модуль станет последним новым элементом в составе российского сегмента МКС.