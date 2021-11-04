Ярославль, 4 ноября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского перешёл на обучение в дистанционный формат. Об этом сообщается на странице университета во «ВКонтакте».

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Напомним, ранее ЯГПУ объявил о том, что с 30 октября по 7 ноября занятий не будет, а студенты отправятся на дополнительные каникулы.

О дате возврата к очному обучению университет обещает сообщить дополнительно. Все занятия будут проходить по расписанию.