Кострома, , 14:44 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил главного санитарного врача региона Александра Кокоулина проанализировать эффективность ковид-мер с тем, чтобы доработать или смягчить их. Об этом сообщает администрация области.

Пожарная каланча в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Несмотря на введение новых ограничений ситуация с заболеваемостью в регионе остаётся сложной. Число новых случаев инфекции не снижается на протяжении месяца и превышает 200 в сутки. Наибольший процент заражений фиксируется среди пенсионеров и школьников.

«Сейчас у нас неудовлетворительная ситуация по заболеваемости среди граждан старше 65 лет, они много болеют. На стабильно высоких цифрах остается и заболеваемость среди детей школьного возраста. Мы понимаем, что сегодня нам надо снизить распространение заболевания. Поэтому будем решать, как разорвать цепочки распространения инфекции среди возрастных групп, которые являются активными переносчиками инфекции» , — сказал Кокоулин .

На данный момент в регионе действует ряд ограничений. В костромские гостиницы заселяют людей, имеющих QR-коды и отрицательные ПЦР-тесты, возвращена самоизоляция для непривитых пенсионеров старше 60 лет. Часть сотрудников предприятий переведены на удалённый режим работы. В культурные, спортивные организации, парикмахерские, непродовольственные магазины и крупные торговые центры пускают только с QR-кодами. Нахождение детей в этих местах без сопровождения взрослых запрещено.

Выступая перед журналистами 13 октября Александр Кокоулин заявил, что благодаря новым мерам заболеваемость может пойти на спад через две недели, однако этого не произошло. Предложения по доработке ограничений будут представлены областным властям до конца текущей недели.

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