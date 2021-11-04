Таллин, , 14:32 — REGNUM Транспортные средства Сил обороны Эстонии с 4 по 7 ноября могут вызвать ограничения на дорогах страны. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны республики.

Армия Эстонии

Колонны автотехники с личным составом и тяжелой военной техникой будут передвигаться по маршруту Тапа-Пярну-Икла (северная — западная Эстония) в обоих направлениях. При движении в колонне скорость не превысит 70 км/час. В одной колонне может быть до 15 транспортных средств.

Силы обороны просят участников дорожного движения запастись терпением и временем.

Причины передвижения военной автотехники не уточняются. Традиционно это связано с отправкой личного состава из числа новобранцев на военные полигоны для участия в учебных мероприятиях.